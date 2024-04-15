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США и Великобритания запретили отгрузку российского металла

США и Великобритания запретили отгрузку российского металла

США и Великобритания запретили отгрузку российского алюминия, меди и никеля США и Великобритания запретили поставку на склады Лондонской биржи металлов и Чикагской биржи российского алюминия, меди и никеля, а также прямой импорт.

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Natalia Ivanova
Всё правильно - хватит снабжать фашистов и укреплять фашизм.
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