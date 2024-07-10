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Жители нескольких регионов России сообщили о необычном светящемся объекте в небе

Жители нескольких регионов России сообщили о необычном светящемся объекте в небе

Жители Белгородской, Ростовской, Воронежской и Брянской областей, Ставропольского края, а также Москвы и Санкт-Петербурга сообщают в соцсетях о необычном светящемся объекте в небе и публикуют соответствующие фото и видео.

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