Жители нескольких регионов России сообщили о необычном светящемся объекте в небе

Жители Белгородской, Ростовской, Воронежской и Брянской областей, Ставропольского края, а также Москвы и Санкт-Петербурга сообщают в соцсетях о необычном светящемся объекте в небе и публикуют соответствующие фото и видео.
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