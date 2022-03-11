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Минобороны: украинская сторона препятствует эвакуации мирных жителей по гумкоридорам

Минобороны: украинская сторона препятствует эвакуации мирных жителей по гумкоридорам

Global look press /Kay Nietfeld Украинская сторона всячески препятствует эвакуации иностранцев и мирных жителей, люди не могут добраться до гуманитарных коридоров из-за массового террора со стороны киевских властей, сообщило Минобороны России.

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