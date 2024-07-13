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ЭнергосбыТ Плюс провел день клиента для жителей Куйбышевского района Самары

ЭнергосбыТ Плюс провел день клиента для жителей Куйбышевского района Самары

Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" провел День потребителя для жителей Куйбышевского района. На этом мероприятии представители энергетической компании предоставили информацию о начислениях за горячее водоснабжение, помогли уточнить данные по приборам учета и сроки их поверки, а также ответили на различные вопросы.

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