ЭнергосбыТ Плюс провел день клиента для жителей Куйбышевского района Самары

Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" провел День потребителя для жителей Куйбышевского района. На этом мероприятии представители энергетической компании предоставили информацию о начислениях за горячее водоснабжение, помогли уточнить данные по приборам учета и сроки их поверки, а также ответили на различные вопросы.