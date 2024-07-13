ЭнергосбыТ Плюс провел день клиента для жителей Куйбышевского района Самары

Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" провел День потребителя для жителей Куйбышевского района. На этом мероприятии представители энергетической компании предоставили информацию о начислениях за горячее водоснабжение, помогли уточнить данные по приборам учета и сроки их поверки, а также ответили на различные вопросы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии