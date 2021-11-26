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Васильева выступила за принудительную вакцинацию звёзд-антиваксеров

Васильева выступила за принудительную вакцинацию звёзд-антиваксеров

Татьяна Васильева выступает против российских знаменитостей, которые отказываются от вакцинации. Народная артистка призывает к ужесточению мер в борьбе с так называемыми «антиваксерами», которые только вносят смуту в массы и тормозят вакцинацию населения от коронавируса.

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