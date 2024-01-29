Алексей Петрович: "Сотрудники посольства Молдовы не смогли добраться в Санкт-Петербург"

Один из лидеров поискового движения Молдовы, руководитель поискового отряда "Август" Алексей Петрович возложил цветы к братским могилам защитников Ленинграда и жертв блокады на Пискаревском мемориальном кладбище в городе Санкт-Петербурге.
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