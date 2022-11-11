Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Рязанцев перед «Зенитом»: «Торпедо» сделает все для победы. Как показал «Ахмат», его можно победить»

Александр Рязанцев высказался в преддверии матча «Торпедо» с «Зенитом». Игра пройдет в субботу в «Лужниках» в рамках 17-го тура Мир РПЛ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх