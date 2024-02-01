От чего следует воздержаться и каких традиций придерживаться 1 февраля в день святого Макария Великого и Макарьев день Алёна Юрьева1 февраля отмечается праздник святого Макария Великого, преподобного, который претерпел многочисленные испытания и стал источником надежды и мудрости.