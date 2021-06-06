Аргументы недели

97 498 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр бажан
    Придурок, на своего кормильца обижаться. Сам себе в карман насрет.Кравчук заявил, ч...
  • Дмитрий
    Продолжайте и дальше голосовать за едросов и любимого презика - и уже ваше поколение будет жить в полной жQппе!!!!Представители при...
  • Павел Смирнов
    Хватит церемониться, по жестче надо отвечать на вызовы, по жестче. Войны не будет, не волнуйтесь, никому не хочеться ...Захарова о страхе...

Байден назвал «главного врага» США

Байден назвал «главного врага» США

Президент США Джо Байден сообщил, что является «главной угрозой» для Вашингтона. Свое мнение американский лидер подкрепил данными разведывательного сообщества.

Вернуться к статье
118
Обсудить
Астон Мартин
хитрый лис
Сергей Федоров
Старый дибил. Пиздеж не о чем!!!
Сергей Росси
Язык учи, молодой уёбок. Пишется дЕбил и нИ о чем
Татьяна Степанова
страна с культом уголовника...
Nikita Kopitov
Главная угроза для США и всего мира,кланы ростовщиков -банкиров,терзающие мир со времен средневековья(а может быть и ранее,прибравших к рукам сначало Францию,а затем мелкобританскую "империю" и прочее) и до нынешнего времени
novichokspb waisman
Страна с внутренним хаосом от мозгово-мыслительной беспорядочности: никто не знает точно что понимать под порядком, спасающим общежитие с разного цвета кожи, мышления, правил отношений человека к человеку. Это беда не только США.... Это отражается и в межгосударственных отношениях
Валентина Иняева
Главная беда капитализм. Где за деньги, все управленцы покупаются и продаются. Где все управленцы-сплошная родня. Где думают только о себе, а на народ наплевать. Где влавствует мошенничество и бандитизм и прочие лукавые и хитрожопые.
Сергей Росси
Это о какой стране ? Что-то очень знакомо ))))
Леонид
И это у пиндосов ныне вождь??? Отрицать очевидное ни есть признак ума! Не будь явного превосходства белых во всех областях человеческой деятельности, мы бы наблюдали черных в роли работорговцев и белых, живущих на халявные пособия. А я еще надеялся, что только Украина сосредоточила на своей территории всех клинических идиотов...
Vladimir Lioubimcev
Совсем уже Байден кукукнулся... И путин поедет встречаться с этим отморозком? Который ни умом, ни языком, ни ногами не владеющий...
Нина Шалева
У сожалению, белая раса исчезает. Нас осталось 4-6%. Это не расизм, а данность.

Картина дня

наверх