Фукуяма заявил, что Трамп оставался просоветским и пророссийским

Американский философ Фрэнсис Фукуяма в интервью «Би-би-си» отметил, что Дональд Трамп был просоветским и пророссийским, из-за чего он не сочувствует Украине.
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