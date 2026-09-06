Ex-CNN Propagandist Don Lemon Mulls Presidential Run Authored by Luis Cornelio via Headline USA, The Democratic Party has long attracted peculiarly strange individuals who have been floated as potential presidential candidates, including convicted felon Michael Avenatti, disgraced former first son Hunter Biden, Jerry Springer and anti-Trump filmmaker Michael Moore.
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