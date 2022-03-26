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Товарищеские матчи. Англия сыграет со Швейцарией, Испания против Албании, Германия примет Израиль

Сборная Англии принимает Швейцарию, Испания – Албанию, Германия играет дома с Израилем в товарищеских матчах.

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