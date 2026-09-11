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В Оленинском ДК прошла программа ко Дню языков народов России

В Оленинском ДК прошла программа ко Дню языков народов России

В Тверской области в Оленинском доме культуры сегодня прошла познавательная программа «Язык — живая душа народа», приуроченная к Дню языков народов России, сообщает группа «Культура.

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