У нас есть 10 лет. Врач предрекла смерть «миллионов людей» из-за инфекций

Если проблему неизбирательного использования антибиотиков не удастся решить в течение ближайших десяти лет, то из-за роста числа супербактерий самые обыкновенные инфекции «убьют миллионы людей», и ковид покажется «цветочками», предупреждает экс-главврач Англии (старший советник при правительстве по вопросам, связанным со здравоохранением, — прим.