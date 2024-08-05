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Хернквист о том, что выиграл Кубок Стэнли в роли скаута и консультанта «Флориды»: «Это нельзя сравнивать с победами с «Питтсбургом»

Хернквист о том, что выиграл Кубок Стэнли в роли скаута и консультанта «Флориды»: «Это нельзя сравнивать с победами с «Питтсбургом»

37-летний швед занимает должности скаута и консультанта по развитию «Пантерс». Его имя было нанесено на трофей в третий раз.

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