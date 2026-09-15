Faktologia.com ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Faktologia.com – Основано на фактах

78 подписчиков

В Екатеринбурге начались суды по делам экс-совладельца «Корпорации СТС» Боброва и его соратницы Черных о хищении 144 млн рублей

В Екатеринбурге начались суды по делам экс-совладельца «Корпорации СТС» Боброва и его соратницы Черных о хищении 144 млн рублей

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение уголовных дел в отношении бывшего совладельца «Корпорации СТС» Алексея Боброва и экс-председателя совета директоров этой компании Татьяны Черных.

Вернуться к статье