В Екатеринбурге начались суды по делам экс-совладельца «Корпорации СТС» Боброва и его соратницы Черных о хищении 144 млн рублей

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение уголовных дел в отношении бывшего совладельца «Корпорации СТС» Алексея Боброва и экс-председателя совета директоров этой компании Татьяны Черных.
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