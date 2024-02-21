Посол МИД РФ Мирошник рассказал о нежелании ВСУ воевать с Донбассом в начале АТО

Объявленная киевскими властями в 2014 году так называемая антитеррористическая операция (АТО) шла вразрез с Конституцией, а военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не были готовы воевать против сограждан, рассказал в интервью «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.