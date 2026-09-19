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On This Day, Sept. 19: British win first Battle of Saratoga

On Sept. 19, 1777, British soldiers won the first Battle of Saratoga in the Revolutionary War, but the Americans would go on to win the second battle less than a month later.

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