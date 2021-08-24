В России начали блокировать приложение "Навальный"

Российские мобильные операторы и провайдеры начали блокировку приложения "Навальный". Об этом сообщает "Медуза" (издание признано иностранным агентом) со ссылкой на данные проекта GlobalCheck, который мониторит отслеживает блокировки в стране.
Российские мобильные операторы и провайдеры начали блокировку приложения "Навальный". Об этом сообщает "Медуза" (издание признано иностранным агентом) со ссылкой на данные проекта GlobalCheck, который мониторит отслеживает блокировки в стране.
Свежие комментарии