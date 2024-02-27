Послание Путина Федеральному собранию покажут в кинотеатре в Перми

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию покажут в кино в Перми. Информация о сеансе с возможностью забронировать места появилась на сайте кинотеатра, расположенного в одном из ТЦ города.
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