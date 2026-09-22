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Атмосфера южной готики на берегах Оби. Фотопрогулка по барнаульскому серпантину на Горе

Атмосфера южной готики на берегах Оби. Фотопрогулка по барнаульскому серпантину на Горе

Показываем один из самых необычных спусков к реке в краевой столице Фотопрогулка по барнаульскому серпантину на Горе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.

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