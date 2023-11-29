Пострадавшие после неудачной поездки на катере по Неве пошли на мировую

Суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины. В Петербурге суд вынес постановление по уголовному делу в отношении предпринимателя Владислава Бобкова, который неаккуратно покатал девушек на катере летом.
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