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Тамбиев об 1:4 от «Барыса»: «Владели инициативой, много создали, но реализация, хладнокровие, мастерство подводят нас в решающих моментах. Двоякое впечатление от игры»

Главный тренер московского « Динамо » Леонид Тамбиев высказался о поражении в матче с « Барысом » (1:4).

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