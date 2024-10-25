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Дмитрий Чернышенко и Сергей Кравцов поздравили российских школьников с победой на Международной олимпиаде по вопросам изменения климата и проблемам экологии

Дмитрий Чернышенко и Сергей Кравцов поздравили российских школьников с победой на Международной олимпиаде по вопросам изменения климата и проблемам экологии

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и Министр просвещения Сергей Кравцов поздравили российскую команду школьников с победой в первой в мире очной Международной олимпиаде по вопросам изменения климата и проблемам экологии.

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