Дмитрий Чернышенко и Сергей Кравцов поздравили российских школьников с победой на Международной олимпиаде по вопросам изменения климата и проблемам экологии

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и Министр просвещения Сергей Кравцов поздравили российскую команду школьников с победой в первой в мире очной Международной олимпиаде по вопросам изменения климата и проблемам экологии.
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