🤝 Волонтеры готовы выезжать на помощь в любой район Крыма Активисты «Молодой гвардии» помогают жителям в разных муниципалитетах.
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🤝 Волонтеры готовы выезжать на помощь в любой район Крыма Активисты «Молодой гвардии» помогают жителям в разных муниципалитетах.