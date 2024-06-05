Половина россиян признались в зависимости от гаджетов

В России растет число жителей, которые в той или иной мере зависимы от гаджетов и интернета. Каждый второй россиянин, считает, что у него есть симптомы такой зависимости, а больше трети регулярно практикуют «цифровой детокс».
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