Украина и Великобритания заключили договор о партнерстве на век

Во время визита на Украину премьер-министра Великобритании Кира Стармера две страны подписали соглашение о партнерстве на 100 лет, говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.
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