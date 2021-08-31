Поздравление Министра внутренних дел Российской Федерации В.А.Колокольцева с Днем знаний

От всей души поздравляю личный состав образовательных организаций МВД России с Днем знаний и началом учебного года! Особенно волнующим этот праздник является для тех, кто, достойно выдержав вступительные испытания, осуществил мечту, впервые надел курсантскую форму и стал частью многотысячного коллектива Министерства.