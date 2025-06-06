Администратор компании признан виновным в преднамеренном банкротстве

Прокуратура муниципия Кишинёв сообщает о вынесении приговора по уголовному делу, в рамках которого 39-летний мужчина, администратор и единственный учредитель коммерческого предприятия, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.
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