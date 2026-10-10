Триумф Трусовой, 980-й гол Роналду, 10-я победа ЦСКА подряд, первое попадание Андреевой на итоговый турнир, возвращение РПЛ, бронза Билалова на ЧМ по дзюдо и другие новости

1. Александра Трусова триумфально представила произвольную программу на мемориале Дениса Тена и благодаря первой за пять лет победе на соревнованиях должна возглавить список запасных на этапы международной серии Гран-при.
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