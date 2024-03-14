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Загадочная Пирамида в Домодедово: зиккурат или домик пчеловода?

Загадочная Пирамида в Домодедово: зиккурат или домик пчеловода?

Это самое необычное сооружение в Домодедово, а, возможно, и во всем Подмосковье. Грандиозная Пирамида в селе Никитское рядом с городом Домодедово и привлекает всех от гуляющих горожан до исследователей паранормальных явлений.

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