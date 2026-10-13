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Медицина 2.0

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Никогда не оставляйте зубную щетку в ванной - "фекальные аэрозоли и плесень"

Никогда не оставляйте зубную щетку в ванной - "фекальные аэрозоли и плесень"

Хранение зубной щетки в ванной потенциально может подвергнуть ее различным гигиеническим проблемам, но уровень риска может варьироваться в зависимости от конкретной обстановки в ванной и ваших привычек.

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