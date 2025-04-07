Общественный деятель Сергей Колясников, ведущий в Сети популярный блог блог под именем Zergulio, прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что американцев ждут трудные времена, но всё во благо будущего, которое грядет за «экономической революцией».
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