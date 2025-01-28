Индийские спецслужбы провели обыски в связи с радикализацией террористов

Национальное агентство расследований (NIA) провело обыски в 16 местах индийского штата Тамилнад в рамках дела о радикализации, связанного с ИГИЛ (организация включенная в список террористов и экстремистов на территории РФ), пишет 28 января издание Hindustan Times.
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