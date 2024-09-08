Новый график выхода на пенсию напомнили в Новосибирске

Жителям Новосибирска напомнили о постепенном повышении пенсионного возраста в России. Изменения в пенсионной системе и обновленный график выхода на пенсию должны мотивировать людей на активный труд, пишет издание «Сиб.
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