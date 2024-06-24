Абсолютный рейтинг
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Абсолютный рейтинг

23 070 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Васильев
    Ну, если честно, то явная дура, которая, впрочем после того перевода особой активности не проявляла. Так что, с одной...Перевела $50 ВСУ ...
  • идрис абдрашитов
    все фильмы хорошие , а Петру Михайловичу Гаврилову-низкий поклон, СПАСИБО, и Светлая ПамятьПочему на Героя Б...
  • Сергей Шамрин
    Полипов в юбке из "Вечного зова"Новый "прорыв" Го...

За Севастополь - уже не удар по БПЛА США. "Американцы должны умыться кровью"

За Севастополь - уже не удар по БПЛА США. "Американцы должны умыться кровью"

После чудовищного удара по пляжу Севастополя, в результате которого погибло 4 человека (двое из них - это дети), а еще более 100 получили ранения, эксперты гадают над тем, на какой ответ решится за это Россия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ФХ
Фасхатдин Хасанов
В желании договориться власть РФ готова все простить
Ответить
41 мин.
алекс кузь
Сталин ссал в 1941, но герои пионеры своими жизнями спасли планету от гитлера. Сталмн ссал в 1945 , когда нужно былыо прессануть европу до границ испании. И вот , сейчас , нато лупит кассетными зарядами по детям по пляжам севастополя. Пво не дает гарантий. Дайие кнопки медведеву , он , по всему,  готов к подвигу. Чему быть, того не миновать.
Ответить
30 мин.
Виктор Онегин
Рулят пока американцы. Россия по кому угодно только не по американцам. После продолжительные овации а прессе. Стоит ли отвечать агрессорам прячущимся за чужой согнанный народ на убой? Они же всё делают и только ждут ,когда Россия опять выстрелит не в тех кто виноват. Впечатление такое что с Чёрного моря у России нет защиты,может есть то недостаточная. Может с черноморским флотом что то не так? После Чесменского сражения мы то корабли топим то матросов в чёрных бушлатах на пулемёты бросаем.  Что флот делает на Чёрном море я не слышу, а вот что враг делает  у морского побережья России регулярно слышу.
Ответить
21 мин.

Картина дня

наверх