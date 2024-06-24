Сталин ссал в 1941, но герои пионеры своими жизнями спасли планету от гитлера. Сталмн ссал в 1945 , когда нужно былыо прессануть европу до границ испании. И вот , сейчас , нато лупит кассетными зарядами по детям по пляжам севастополя. Пво не дает гарантий. Дайие кнопки медведеву , он , по всему, готов к подвигу. Чему быть, того не миновать.

Виктор Онегин

Рулят пока американцы. Россия по кому угодно только не по американцам. После продолжительные овации а прессе. Стоит ли отвечать агрессорам прячущимся за чужой согнанный народ на убой? Они же всё делают и только ждут ,когда Россия опять выстрелит не в тех кто виноват. Впечатление такое что с Чёрного моря у России нет защиты,может есть то недостаточная. Может с черноморским флотом что то не так? После Чесменского сражения мы то корабли топим то матросов в чёрных бушлатах на пулемёты бросаем. Что флот делает на Чёрном море я не слышу, а вот что враг делает у морского побережья России регулярно слышу.