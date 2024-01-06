Полуторагодовалый мальчик скончался в Кирове после сиропа от кашля

Полуторагодовалый мальчик впал в кому в Кирове и скончался в Кировской областной детской больнице. Как сообщает Телеграм-канал Baza, по предварительным данным, его организм не принял обычные средства против простуды, которые ему давали родные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии