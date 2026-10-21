As a result of the ongoing unrest, France is threatened with a coup d'etat. President Emmanuel Macron, whose powers expire next year, may apply special powers and rule for the third presidential term in a row, warns the author of an article in the British The Spectator, John Kiger.
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