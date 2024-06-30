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Царьград

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Следком возбудил уголовное дело против нашедшего на свалке гумпомощь для СВО водителя

Следком возбудил уголовное дело против нашедшего на свалке гумпомощь для СВО водителя

В отношении водителя, который обнаружил гуманитарную помощь для русских военных на свалке, возбудили уголовное дело.

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Комментарии
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Константин Самарин
Всё в соответствии с жанром... Полиция повызана с м5ст5ыми чиновниками, и месть последовала незамедлительно... Гумпомощь гниет га свалке, чиновник так и сидит в своем теплом кресое, а против возмутителя чиновничьего спокойствия возбудили уголовное дело.  Власти цмеют защищать своих. Что, опять СледКому подключаться придется? И так каждый раз?  Крысы-чиновники разворовывают страну, прикормленные полицаи их прикрывают, карманные судьи выносят заказанные властью приговоры... А Закон? А 9акону нет дела до произвооа, пока в стране процветает кумовство и взяточничество...
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