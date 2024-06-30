Константин Самарин

Всё в соответствии с жанром... Полиция повызана с м5ст5ыми чиновниками, и месть последовала незамедлительно... Гумпомощь гниет га свалке, чиновник так и сидит в своем теплом кресое, а против возмутителя чиновничьего спокойствия возбудили уголовное дело. Власти цмеют защищать своих. Что, опять СледКому подключаться придется? И так каждый раз? Крысы-чиновники разворовывают страну, прикормленные полицаи их прикрывают, карманные судьи выносят заказанные властью приговоры... А Закон? А 9акону нет дела до произвооа, пока в стране процветает кумовство и взяточничество...