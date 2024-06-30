В отношении водителя, который обнаружил гуманитарную помощь для русских военных на свалке, возбудили уголовное дело.
Следком возбудил уголовное дело против нашедшего на свалке гумпомощь для СВО водителя
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
Всё в соответствии с жанром... Полиция повызана с м5ст5ыми чиновниками, и месть последовала незамедлительно... Гумпомощь гниет га свалке, чиновник так и сидит в своем теплом кресое, а против возмутителя чиновничьего спокойствия возбудили уголовное дело. Власти цмеют защищать своих. Что, опять СледКому подключаться придется? И так каждый раз? Крысы-чиновники разворовывают страну, прикормленные полицаи их прикрывают, карманные судьи выносят заказанные властью приговоры... А Закон? А 9акону нет дела до произвооа, пока в стране процветает кумовство и взяточничество...
Ответить
14 час.
Свежие комментарии