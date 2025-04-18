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Православные отмечают Страстную пятницу

Православные отмечают Страстную пятницу

Православные христиане всего мира отмечают Страстную пятницу (Великая пятница). Это самый скорбный день, в который принято вспоминать, как Иисус Христос был предан иудейским властям, совершил крестный ход на Голгофу и был распят.

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