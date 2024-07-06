Критерии излишнего использования иностранных слов отрегулируют в России

Пункт об излишнем использовании иностранной лексики в речи россиян включили в план мероприятий по государственной политике по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей на 2024−2026 годы.
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