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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен: «Меня могут наказать за мнение о штрафе. Все, что я скажу, может доставить мне неприятности»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен предпочел не распространяться о борьбе с соперником из «Макларена» Оскаром Пиастри на старте Гран-при Саудовской Аравии.

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