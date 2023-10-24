Владивостокцы разных профессий оценили стоимость своего «счастья»

Во Владивостоке больше всего денег для счастья нужно программистам, главным бухгалтерам, врачам и маркетологам, сообщает PRIMРRESS со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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