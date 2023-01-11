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В Хабаровске заключенные начали делать орудия для отлова собак

В Хабаровске заключенные начали делать орудия для отлова собак

В прошлом году в рамках единовременной субвенции администрацией краевой столицы заключены контракты с исправительной колонией № 13 УФСИН Хабаровского края на изготовление девяти клеток-ловушек животных, девяти вольеров и 17 петельных орудий для отлова.

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