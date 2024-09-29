Не звоните Ди Каприо: опубликован список самых нежеланных холостяков Голливуда

Некогда самые популярные мужчины мира возглавили антирейтинг. Леонардо Ди Каприо Legion-MediaБрэдли Купер с мамой Глорией Кампано Legion-Media Брэд Питт, Брэдли Купер и Леонардо Ди Каприо оказались лидерами в списке самых нежеланных холостяков Голливуда.
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