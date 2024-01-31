О русском и узбекском таксисте - нетолерантное

Я тоже с этим столкнулась, наш русский не захотел помочь женщине достать багаж из машины.

Ложь, пиздёж и провокация. Наши мужики всегда помогут (в пределах их обязанностей), да и побольше могут. НО. Я бы предпочёл ехать с Иваном, чем с Джамшутом.

Саматов Бахром

Женя, а что если таксист Иван с Украины? И вы не можете знать что у него в голове и что он может выкинуть в своей ненависти к русским. Не надо заниматься нацизмом, я так ДУМАЮ!!!