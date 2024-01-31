Конунг Ингвар Моя спутница всегда кривится, типа, опять джамшуд -таксист приедет, я не хочу.
О русском и узбекском таксисте - нетолерантное
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Марина Петрова
Я тоже с этим столкнулась, наш русский не захотел помочь женщине достать багаж из машины.
Ответить
14 час.
Евгений Сорокин
Ложь, пиздёж и провокация. Наши мужики всегда помогут (в пределах их обязанностей), да и побольше могут. НО. Я бы предпочёл ехать с Иваном, чем с Джамшутом.
Ответить
11 час.
Саматов Бахром
Женя, а что если таксист Иван с Украины? И вы не можете знать что у него в голове и что он может выкинуть в своей ненависти к русским. Не надо заниматься нацизмом, я так ДУМАЮ!!!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии