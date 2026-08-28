Литовская компания почти три года ремонтировала два танка Leopard для ВСУ В ходе провального контрнаступления 2023 года и последующего вторжен.
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Литовская компания почти три года ремонтировала два танка Leopard для ВСУ В ходе провального контрнаступления 2023 года и последующего вторжен.
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