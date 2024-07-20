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Автоэлектрик призвал водителей не подключать гаджеты к прикуривателю

Автоэлектрик призвал водителей не подключать гаджеты к прикуривателю

Разветвитель прикуривателя, фото: njcar.ru Круглые разъемы прикуривателя, ставшие неотъемлемой частью автомобильного мира еще в минувшем столетии, по-прежнему присутствуют в каждом авто, несмотря на глобальную борьбу с курением.

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