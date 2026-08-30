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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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NetsDaily: 48% болельщиков «Бруклина» ожидают, что команда не попадет в плей-офф в новом сезоне

Согласно недавнему опросу сообщества NetsDaily, 48% болельщиков «Нетс» считают, что команда не сможет попасть в плей-офф в сезоне-26/27.

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