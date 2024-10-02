В Госдуме хотят обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд к месту работы

Законопроект внесут на рассмотрение 3 октября Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Государственную думу законопроект об обязанности работодателей обеспечивать проезд своих сотрудников до места работы и обратно при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом, документ оказался в распоряжении РИА Новости.